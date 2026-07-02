Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.125,90USD pro Feinunze und notiert damit +2,35 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,11USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,36 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 70,81USD und verzeichnet ein Minus von -0,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 67,79USD und verzeichnet ein Minus von -0,46 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.273,50USD
|+4,09 %
|Platin
|1.627,00USD
|+2,94 %
|Kupfer London Rolling
|13.304,76USD
|-0,03 %
|Aluminium
|3.110,28PKT
|0,00 %
|Erdgas
|3,185USD
|-0,41 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +4,09 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.07.26, 17:29 Uhr.