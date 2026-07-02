Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.125,90USD pro Feinunze und notiert damit +2,35 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,11USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,36 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 70,81USD und verzeichnet ein Minus von -0,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 67,79USD und verzeichnet ein Minus von -0,46 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.273,50 USD +4,09 % Platin 1.627,00 USD +2,94 % Kupfer London Rolling 13.304,76 USD -0,03 % Aluminium 3.110,28 PKT 0,00 % Erdgas 3,185 USD -0,41 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +4,09 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.07.26, 17:29 Uhr.