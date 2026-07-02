Euro legt zum Dollar nach schwachem US-Arbeitsmarktbericht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag nach einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung stieg auf 1,1445 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch unter 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1399 (Mittwoch: 1,1383) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8772 (0,8785) Euro.

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht dämpfte die Erwartungen auf Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf und belastet so den Dollar. In den USA ist die Beschäftigungsentwicklung im Juni deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem wurden in den beiden Vormonaten weniger Stellen geschaffen als erwartet.