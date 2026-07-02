Rheinmetall AG: F126-Absage treibt Aktie – Auswirkungen werden geprüft

Rheinmetall prüft aktuell die Auswirkungen der Stornierung des F126‑Fregattenprogramms.

Das Trading Update für Q2 bestätigt ein erwartetes Umsatzwachstum von über 60%.

Die Absage verhindert das Erreichen des Ziels von 20 Mrd. Euro für „Rheinmetall Nomination“; das Nomination‑Volumen im Q2 wird ein niedrig zweistelliges Milliarden‑Euro‑Niveau sein.

Trotz der Absage besteht eine starke Auftragsdynamik in anderen Segmenten (u.a. erster Auftrag für Loitering‑Munition im April; rumänisches Auftragspaket im Rahmen des SAFE‑Programms Ende Mai).

Ohne kurzfristige Kompensationsmaßnahmen könnten die Umsatzauswirkungen für 2026 bis zu 300 Mio. Euro betragen.

Der geplante Beitrag des F126‑Programms zur Mittelfristprognose 2030 lag unter 3 %; Rheinmetall will den Effekt durch weitere Aufträge abfedern und liefert ein detailliertes Update mit den Q2‑Ergebnissen am 6. August 2026.

Der nächste wichtige Termin, Bericht über das 2. Quartal, bei Rheinmetall ist am 06.08.2026.

Der Kurs von Rheinmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.100,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,70 % im Plus.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.599,50PKT (+2,40 %).



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