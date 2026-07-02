Der Börsen-Tag
DAX zündet Rallye: Deutsche Standardwerte glänzen, Techs und US-Markt schwächeln
Deutsche Standardwerte glänzen, Tech und Nebenwerte treten auf der Stelle – und an der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild mit klaren Gewinnern und Verlierern.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, mit deutlichen Unterschieden zwischen den deutschen Standard- und Nebenwerten sowie den US-Märkten. In Deutschland führt der DAX die Gewinnerliste klar an. Der Leitindex steigt um 2,12 Prozent auf 25.576,26 Punkte und markiert damit einen starken Handelstag. Auch der MDAX legt spürbar zu: Der Index der mittelgroßen Werte gewinnt 1,48 Prozent auf 32.518,48 Punkte. Deutlich verhaltener präsentiert sich der SDAX. Der Small-Cap-Index kommt nur auf ein Plus von 0,15 Prozent und steht bei 18.234,46 Punkten – damit profitieren kleinere Werte deutlich weniger von der positiven Marktstimmung als die Blue Chips. Der TecDAX tritt dagegen auf der Stelle. Der Technologieindex notiert bei 3.890,05 Punkten unverändert, nachdem er im Tagesverlauf keine nennenswerte Richtung gefunden hat. Damit hinken Technologiewerte in Deutschland der Entwicklung der Standardwerte hinterher. An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones legt um 0,62 Prozent auf 52.666,58 Punkte zu und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der breiter gefasste S&P 500 kann hingegen nicht profitieren und gibt leicht nach. Er verliert 0,15 Prozent auf 7.476,65 Punkte. Während also die US-Standardwerte im Dow moderat zulegen, signalisiert der S&P 500 eine gewisse Zurückhaltung im breiten Markt. Insgesamt verläuft der Handelstag damit in Europa deutlich freundlicher als in der Breite des US-Marktes, wobei vor allem die großen deutschen Standardwerte gefragt sind, während Technologie- und Nebenwerte hinterherlaufen.
DAXBayer führte die Gewinner im DAX mit einem Anstieg von 9,18% an, gefolgt von Rheinmetall (+5,79%) und Vonovia (+5,56%). Auf der Verliererseite standen Scout24 (-0,53%), Hochtief (-1,54%) und Infineon Technologies (-3,12%). Die Spannweite zwischen dem stärksten Kursplus und dem größten Verlust im DAX beträgt damit 12,30 Prozentpunkte.
MDAXThyssenKrupp war Spitzenreiter im MDAX mit einem Plus von 9,47%, dicht gefolgt von HENSOLDT (+9,01%) und TKMS (+7,46%). Die größten Rückgänge verzeichneten Jenoptik (-5,55%), SUESS MicroTec (-8,07%) und AIXTRON (-9,67%). Die Differenz zwischen Topgewinner und stärkstem Verlierer liegt bei rund 19,14 Prozentpunkten.
SDAXIm SDAX führten Vossloh (+4,25%), Verbio (+4,03%) und Grand City Properties (+3,46%) die Gewinnerliste an. Dem gegenüber stehen deutliche Verluste bei HelloFresh (-4,57%), PVA TePla (-8,20%) und LPKF Laser & Electronics (-10,75%). Die Spanne zwischen Best- und Schlechtestperformer beträgt 15,00 Prozentpunkte.
TecDAXHENSOLDT war auch im TecDAX Spitzenreiter mit +9,01%, gefolgt von Verbio (+4,03%) und der Deutschen Telekom (+3,45%). Als größten Abstieg registrierten SUESS MicroTec (-8,07%), PVA TePla (-8,20%) und AIXTRON (-9,67%). Die Differenz zwischen Top und Flop liegt bei 18,68 Prozentpunkten.
Dow JonesIm Dow Jones führten Apple (+4,08%), Amgen (+3,11%) und Boeing (+2,88%) die Gewinner an. Die Verlierer wurden von Verizon Communications (-1,24%), Caterpillar (-1,47%) und Cisco Systems (-3,57%) angeführt. Die Spannweite zwischen bestem und schlechtestem Wert beträgt 7,65 Prozentpunkte.
S&P 500Bei den S&P-500-Werten stachen Moderna (+7,54%), Universal Health Services (B) (+6,08%) und HCA Healthcare (+5,38%) hervor. Massive Rücksetzer gab es bei KLA Corporation (-8,77%), Teradyne (-9,05%) und SanDisk Corporation (-9,58%). Zwischen dem höchsten Anstieg und dem tiefsten Einbruch liegen 17,12 Prozentpunkte.
Übergreifende BeobachtungenDas größte einzelne Plus innerhalb der genannten Werte erreichte ThyssenKrupp mit +9,47%, HENSOLDT taucht mehrfach als starker Gewinner (+9,01%) auf. Die heftigsten Verluste verzeichnete LPKF Laser & Electronics mit -10,75%, gefolgt von AIXTRON (-9,67%) und SanDisk (-9,58%). Auffällig ist die Konzentration starker Rückgänge im Technologie-/Halbleiterbereich (AIXTRON, SUESS MicroTec, PVA TePla, KLA, Teradyne, SanDisk), während einzelne Industrie- und Gesundheitswerte zu den Topperformern gehören.
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