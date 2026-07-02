Leichte Kursverluste - US-Arbeitsmarktbericht bewegt kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,04 Prozent auf 127,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,90 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht bewegte den deutschen Anleihemarkt kaum. Die Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde so gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse ein wenig durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.