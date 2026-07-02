AIXTRON Aktie im freien Fall - -9,52 % - 02.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -9,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 46,31€, mit einem Minus von -9,52 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +56,39 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um -17,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +197,94 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,06 % 1 Monat -17,59 % 3 Monate +56,39 % 1 Jahr +228,64 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 02.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,25 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,81 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -10,28 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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