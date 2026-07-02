Rheinmetall bewertet Folgen der Absage von Fregatte F126 - Einbußen erwartet
- Rheinmetall bewertet Folgen der F126 Stornierung
- Nomination von 20 Milliarden Euro wird verfehlt
- Umsatzeinbußen bis zu 300 Millionen Euro möglich
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall bewertet derzeit die Auswirkungen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126. Das erwartete Ziel von 20 Milliarden Euro Nomination werde nicht erreicht, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Trotz der starken Auftragsdynamik in allen anderen Segmenten werde das Gesamtvolumen der Nomination im zweiten Quartal ein niedriges zweistelliges Euro-Milliarden-Niveau erreichen. Das Trading Update für das zweite Quartal mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 60 Prozent werde unterdessen getroffen. Die Aktie gab auf Tradegate zum Xetra-Schluss um 2,7 Prozent nach.
Rheinmetall prüfe, ob das Programm weitere Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose habe. Näheres soll zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August mitgeteilt werden. Sollten keine Abhilfemaßnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnten die Umsatzauswirkungen laut Rheinmetall im laufenden Jahr bis zu 300 Millionen Euro betragen. Der geplante Beitrag zur mittelfristigen Prognose für 2030 lag den Angaben zufolge unter drei Prozent. Rheinmetall setze alles daran, diesen Effekt durch weitere Auftragsabschlüsse in der Zukunft abzufedern./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 1.098 auf Tradegate (02. Juli 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +17,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 50,02 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.425,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von +19,05 %/+60,26 % bedeutet.
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SEBALDO was sind Sie blos für ein looser der sich an negativen Meldungen so erfreut.
Rheinmetall übernimmt Mehrheitsbeteiligung an kroatischer DOK-ING
https://www.hartpunkt.de/unbemannte-systeme-rheinmetall-uebernimmt-mehrheitsbeteiligung-an-kroatischer-dok-ing/
Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ipo-investoren-finden-knds-bewertung-fuer-boersengang-wohl-zu-hoch/100236981.html