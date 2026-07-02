🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    505 Aufrufe 505 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall bewertet Folgen der Absage von Fregatte F126 - Einbußen erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall bewertet Folgen der F126 Stornierung
    • Nomination von 20 Milliarden Euro wird verfehlt
    • Umsatzeinbußen bis zu 300 Millionen Euro möglich
    Rheinmetall bewertet Folgen der Absage von Fregatte F126 - Einbußen erwartet
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall bewertet derzeit die Auswirkungen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126. Das erwartete Ziel von 20 Milliarden Euro Nomination werde nicht erreicht, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Trotz der starken Auftragsdynamik in allen anderen Segmenten werde das Gesamtvolumen der Nomination im zweiten Quartal ein niedriges zweistelliges Euro-Milliarden-Niveau erreichen. Das Trading Update für das zweite Quartal mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 60 Prozent werde unterdessen getroffen. Die Aktie gab auf Tradegate zum Xetra-Schluss um 2,7 Prozent nach.

    Rheinmetall prüfe, ob das Programm weitere Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose habe. Näheres soll zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August mitgeteilt werden. Sollten keine Abhilfemaßnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnten die Umsatzauswirkungen laut Rheinmetall im laufenden Jahr bis zu 300 Millionen Euro betragen. Der geplante Beitrag zur mittelfristigen Prognose für 2030 lag den Angaben zufolge unter drei Prozent. Rheinmetall setze alles daran, diesen Effekt durch weitere Auftragsabschlüsse in der Zukunft abzufedern./jha/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.750,44€
    Basispreis
    22,41
    Ask
    × 9,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.376,74€
    Basispreis
    3,15
    Ask
    × 9,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rheinmetall

    +3,53 %
    +17,63 %
    -12,67 %
    -31,68 %
    -39,07 %
    +323,43 %
    +1.163,42 %
    +1.819,66 %
    +47.029,91 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 1.098 auf Tradegate (02. Juli 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +17,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 50,02 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.425,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von +19,05 %/+60,26 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie nach der Absage des KNDS-Börsengangs: Anleger erwarten Liquiditätszuflüsse und sehen Rheinmetall im Peer-Vergleich und von der Eigentümerstruktur her vorteilhaft. Erwähnt werden volle Auftragsbücher (Ukraine), Übernahmen (DOK‑ING), technische Anstiege (Tausender-Marke, kurzfristige Zuwächse) sowie Aktienrückkauf und mögliche Insiderkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rheinmetall bewertet Folgen der Absage von Fregatte F126 - Einbußen erwartet Der Rüstungskonzern Rheinmetall bewertet derzeit die Auswirkungen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126. Das erwartete Ziel von 20 Milliarden Euro Nomination werde nicht erreicht, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     