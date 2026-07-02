BioNTech Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.07.2026

Die BioNTech Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,91 % auf 84,95€. Damit gewinnt die Aktie +2,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BioNTech Aktie. Nach einem Plus von +1,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 84,95€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die BioNTech Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +6,51 %.

Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um +8,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BioNTech eine positive Entwicklung von +0,68 % erlebt.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,72 % 1 Monat +8,65 % 3 Monate +6,51 % 1 Jahr -11,37 %

Informationen zur BioNTech Aktie

Stand: 02.07.2026, 18:09 Uhr

Es gibt 253 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,55 Mrd. € wert.

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Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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