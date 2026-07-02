Hochtief Aktie fällt um -2,45 % - 02.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Hochtief Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,45 % im Minus. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,45 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hochtief in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,06 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um -6,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,61 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +49,29 % gewonnen.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,02 % 1 Monat +3,61 % 3 Monate +28,06 % 1 Jahr +204,92 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 02.07.2026, 18:09 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,74 Mrd. € wert.

Der Dax hat den Auftakt in das zweite Börsenhalbjahr am Donnerstag mit einer Bestmarke gekrönt. Der Leitindex beendete seine fast sechsmonatige Phase, in der Anleger der Rekordrally anderer Weltindizes hinterher schauen mussten. Sinkende Ölpreise …

Deutsche Standardwerte glänzen, Tech und Nebenwerte treten auf der Stelle – und an der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild mit klaren Gewinnern und Verlierern.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +1,38 %. Vinci notiert im Plus, mit +0,96 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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