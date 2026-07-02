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Hochtief Aktie fällt um -2,45 % - 02.07.2026
Am 02.07.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um -2,45 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.
Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.
Hochtief Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.07.2026
Am heutigen Handelstag musste die Hochtief Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,45 % im Minus. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,45 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hochtief in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,06 % bestehen.
Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um -6,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,61 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +49,29 % gewonnen.
Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,02 %
|1 Monat
|+3,61 %
|3 Monate
|+28,06 %
|1 Jahr
|+204,92 %
Informationen zur Hochtief Aktie
Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,74 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +1,38 %. Vinci notiert im Plus, mit +0,96 %.
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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.