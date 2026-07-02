Western Star Resources kündigt Aktienrückkaufprogramm an

Vancouver, British Columbia – 26. Juni 2026 – Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) gibt bekannt, dass die Canadian Securities Exchange („CSE“) die Absichtserklärung des Unternehmens zur Aufnahme eines Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issuer Bid, „NCIB“) akzeptiert hat.

Im Rahmen des NCIB kann das Unternehmen während des zwölfmonatigen Zeitraums vom 2. Juli 2026 bis zum 2. Juli 2027 (bzw. einem früheren Datum, sollte das Unternehmen die gemäß dem NCIB bewilligten Käufe abgeschlossen haben) bis zu 3.842.295 Stammaktien des Unternehmens kaufen, um diese zu annullieren. Dies entspricht 10 % des Streubesitzes (Public Float) des Unternehmens.

Käufe im Rahmen des NCIB können im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und Richtlinien der CSE über die Einrichtungen der CSE und/oder alternative kanadische Handelssysteme zum vorherrschenden Börsenkurs erfolgen. Sämtliche gemäß dem NCIB erworbenen Stammaktien werden annulliert. Wie im NCIB dargelegt, hat das Unternehmen die Firma Haywood Securities Inc. als Broker und Händler für die Durchführung des NCIB beauftragt.

Das Board of Directors und das Management des Unternehmens sind der Auffassung, dass der Börsenkurs der Stammaktien des Unternehmens den zugrunde liegenden Wert zeitweise nicht hinreichend wiedergibt. Dementsprechend ist der Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des NCIB nach Ansicht des Unternehmens eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren Finanzressourcen und liegt im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre.

Der Zeitpunkt und der Umfang von möglichen Käufen im Rahmen des NCIB werden vorbehaltlich der geltenden Gesetze, der Marktlage und der Anforderungen der CSE vom Management festgelegt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB zu erwerben, und die Käufe könnten jederzeit ausgesetzt oder eingestellt werden.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein aufstrebendes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung des nordamerikanischen Wolframangebots fokussiert. Durch den Erwerb einer ehemaligen Wolframmine in Nevada, einem der wichtigsten historischen Wolframreviere Amerikas, treibt das Unternehmen seinen Eintritt in den US-Markt voran. Mit diesem strategischen Schritt positioniert sich Western Star, um eine tragende Rolle beim Wiederaufbau einer sicheren inländischen Versorgung mit diesem kritischen Mineral zu spielen. Das Unternehmen besitzt zudem neun nicht vermessene, aneinandergrenzende Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 4.740 Hektar, die sich im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia befinden. Die Konzessionsgruppe Western Star liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Revelstoke (British Columbia) und rund 10 Kilometer nördlich der verlassenen Gemeinde Camborne.