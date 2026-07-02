HelloFresh Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 02.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Sie fällt um -3,77 % auf 4,0620€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,46 %, geht es heute bei der HelloFresh Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HelloFresh-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,50 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +7,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -30,29 % verloren.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,59 % 1 Monat -3,01 % 3 Monate +8,50 % 1 Jahr -49,02 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 02.07.2026, 18:11 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 703,50 Mio. € wert.

Deutsche Standardwerte glänzen, Tech und Nebenwerte treten auf der Stelle – und an der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild mit klaren Gewinnern und Verlierern.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Kroger, Walmart und Co.

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,40 %. Walmart notiert im Plus, mit +2,20 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,05 %.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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