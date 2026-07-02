BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen von 1045 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einem Ausblick vom Dienstagabend. Das neue Kursziel trage den jüngstem Wechselkursentwicklungen Rechnung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC
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Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 644,5EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 17:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1050
Kursziel alt: 1045
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1050
Kursziel alt: 1045
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