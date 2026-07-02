BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen von 1045 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einem Ausblick vom Dienstagabend. Das neue Kursziel trage den jüngstem Wechselkursentwicklungen Rechnung./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 644,5EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 17:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1050

Kursziel alt: 1045

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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