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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx auf Rekordhoch - US-Jobdaten dämpfen Zinssorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 erklimmt Rekordhoch knapp unter 6.400
    • SMI erstmals über 14.400, Ibex schließt höher
    • Schwächere US-Arbeitsdaten dämpfen Zinserwartungen
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx auf Rekordhoch - US-Jobdaten dämpfen Zinssorgen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 hat am Donnerstag ein Rekordhoch erklommen. Auch allgemein ging es an Europas Aktienmärkten kräftig nach oben. So verzeichneten der schweizerische SMI und der spanische Ibex 35 ebenfalls Bestwerte. Der starke Schub kam am Nachmittag mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Ein deutlich schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den Vereinigten Staaten dämpfte die Sorgen vor einer baldigen Zinsanhebung.

    Der EuroStoxx 50 stieg erstmals in seiner Geschichte knapp unter 6.400 Punkte und beendete den Tag 1,24 Prozent höher auf 6.360,47 Zählern. Der Ibex wurde minimal unter 19.800 Punkten ausgebremst und schloss letztlich 1,37 Prozent höher. Außerhalb des Euroraums sprang der SMI erstmals über 14.400 Punkte, bevor er mit plus 1,69 Prozent auf 14.352,98 Zähler schloss. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,67 Prozent auf 10.652,87 Punkte nach oben.

    Die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA hätten sich nach den Arbeitsmarktdaten für Juni etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter. Das komme gut an den Börsen an, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälere.

    In der US-Wirtschaft wurden im Juni nur halb so viele neue Stellen geschaffen wie prognostiziert, was laut Analyst Tobias Basse von NordLB "eindeutig" den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh dämpft. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten."/ck/he






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