US-Börsen wackeln, Rallye beim DAX – Öl fällt, Gold und Bitcoin gewinnen

Hauptbelastungsfaktor war ein massiver Rutsch im Chip-Sektor. Micron Technology , die bereits am Vortag um mehr als 10 Prozent eingebrochen waren, büßten weitere 4,4 Prozent ein. Für Sandisk ging es erneut zweistellig abwärts. Analysten bewerten diese Rotation weg von den Tech-Schwergewichten hin zu zyklischen Sektoren jedoch als "gesunde Korrektur" innerhalb eines intakten Bullenmarktes.

Die US-Börsen ließen sich von der guten Stimmung in Europa nicht anstecken. Während der Dow Jones zuletzt (Stand: 18:15 Uhr) mit Apple und Microsoft um 0,7 Prozent zulegte, büßte der S&P 500 rund 0,2 Prozent ein und der Nasdaq 100 um 1,5 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX und Europa

Der deutsche Leitindex DAX hat am Donnerstag seine Gewinne weiter ausgebaut und mit einem beachtlichen Plus von 2,2 Prozent auf 25.580,88 Punkte weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten nach oben abgesetzt. Der Euro Stoxx 50 schloss 1,2 Prozent höher und der Stoxx 600 um 1,4 Prozent.

Größte Gewinner im DAX sind Bayer-Aktien (+8,9 %), gefolgt von Rheinmetall (+6,1 %). Titel von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz legen ebenfalls klar zu. Bayer gründet mit Ruveon eine eigene Einheit für das US-Glyphosatgeschäft. Anleger wetten darauf, dass der jahrelange Roundup-Schmerz kontrollierbarer wird. Titel von Airbus verteuern sich um 2,9 Prozent. Airbus könnte erstmals einen konkreten Gewinnrahmen für sein Kerngeschäft nennen. Am anderen Ende der Kurstabelle sind Hochtief (-1,9 %) und Infineon (-2,0 %). Analysten sehen darin einen Wendepunkt – und glauben, dass der wahre Wert der Aktie noch kaum eingepreist ist. Weitere Analystenstimmen des Tages finden Sie hier.

Der geplante Börsengang des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS ist vorerst vom Tisch – und damit auch eines der politisch heikelsten Rüstungsprojekte Europas. Der Hersteller des Leopard-2-Kampfpanzers und der Panzerhaubitze 2000 wollte eigentlich im Sommer an die Börse gehen, die Pläne sind nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Rohstoffe (Öl & Gold)

Die Ölpreise setzten ihre Talfahrt fort und bauten den schwächsten Quartalsverlauf für die Sorte Brent seit 2020 weiter aus. US-Rohöl (WTI) fiel um 0,7 Prozent auf 68,08 US-Dollar je Barrel; globales Brent-Öl sank um 0,7 Prozent auf 71,08 US-Dollar (und rutschte im Verlauf auf den tiefsten Stand seit Februar). Entspannungssignale bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Katar sowie zunehmende Ölströme durch die Straße von Hormuz mindern die Sorgen vor Angebotsengpässen im Nahen Osten.

Der Goldpreis profitierte von den zurückgehenden Inflationsrisiken und den taubenhaften Tönen aus der US-Notenbank. Spot-Gold stieg den zweiten Tag in Folge und notierte 1,3 Prozent höher bei 4.136 US-Dollar pro Unze. Silber verteuerte sich um 1,5 Prozent.

Devisen

Am Devisenmarkt sackte der Dollar Index (DXY) um 0,6 Prozent ab auf 100,82 Punkte..

EUR/US-Dollar: Der Euro kletterte um 0,5 Prozent auf 1,1442 US-Dollar.

USD/JPY: Der japanische Yen festigte sich um 1,0 Prozent auf 160,90 Yen pro Dollar. Die Frage ist, ob die japanische Notenbank angesichts der Yen-Schwäche interveniert hat.

Kryptomarkt

Die Krypto-Kurse zeigten sich im Handel am Donnerstag erholt. Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh über nachlassende Inflationsrisiken sorgten für Optimismus am Kryptomarkt: Bitcoin verzeichnete ein Plus von 2,2 Prozent und kletterte wieder über die Marke von 60.000 US-Dollar auf 61.398 US-Dollar. Ethereum legte um 4,7 Prozent zu.

Asiatische Börsen im Chip-Sog

In Asien dominierte am Donnerstagmorgen Rot die Kurstafeln. Auslöser war die Sorge vor einer Überkapazität im KI-Sektor sowie Berichte, wonach Apple Chips von chinesischen Herstellern beziehen könnte und Meta Pläne für den Verkauf überschüssiger KI-Rechenkapazitäten schmiedet.

In Südkorea erlebte der Kospi-Index einen dramatischen Einbruch und verlor bis Handelsschluss 7,9 Prozent. Wegen hoher Volatilität muss der Handel zeitweise ausgesetzt werden. Die Tech-Riesen Samsung Electronics (-9,1 Prozent) und SK Hynix (-14,6 Prozent) verzeichneten massive Milliardenverluste. Mit der Chip-Krise haben wir uns auch in unserem jüngsten Podcast beschäftigt. Zusätzlich belastete die auf 3,2 Prozent gestiegene Inflation den Markt, was die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Bank of Korea erhöht.

In Japan gab der Nikkei 225 um 2,5 Prozent nach, belastet unter anderem durch den Flash-Memory-Hersteller Kioxia, dessen Aktie um über 13,5 Prozent einbrach.

Ein gemischtes Bild bot sich in China & Hongkong: Während der CSI 300 rund 3,0 Prozent verlor, stieg der Hang Seng Index in Hongkong gegen den Trend um 0,6 Prozent. Starke Auslieferungszahlen für den Monat Juni beflügelten hier chinesische E-Auto-Bauer wie BYD (+8,2 Prozent) und Xiaomi (+4,3 Prozent).

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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