ORBS) meldet einen Gesamtbestand von rund 386 Millionen US-Dollar, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token

Der Worldcoin-Token (WLD) ist nun bei Robinhood (NASDAQ: HOOD), gelistet, was den Zugang für Millionen erweitert

Zusammensetzung der Eightco-Kassenbestände zum 1. Juli 2026: 90 Mio. US-Dollar OpenAI-Beteiligung (indirekt), 18 Mio. US-Dollar Beast Industries-Beteiligung, 16.278 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 149 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 386 Millionen US-Dollar

OpenAI gab kürzlich bekannt, ein vertrauliches S-1-Formular eingereicht zu haben, und ebnet damit den Weg für einen Börsengang.

World bietet eine Lösung für das Problem des „doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen

Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor.

Zum 1. Juli 2026, 16:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine mit 18 Millionen US-Dollar finanzierte Investition in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,36 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 149 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von rund 386 Millionen US-Dollar entspricht.

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören:

Am 30. Juni wurde bekannt gegeben, dass die USA ihr Verbot des leistungsstarken KI-Modells Fable 5 von Anthropic aufgehoben haben. Das vorübergehende Verbot der fortschrittlichsten Modelle von Anthropic signalisiert eine Abkehr von einem zurückhaltenden Regulierungsansatz, da KI-Systeme mittlerweile so leistungsfähig sind, dass sie eine stärkere staatliche Aufsicht erfordern (CNBC).

Am 1. Juli wurde bekannt gegeben, dass Meta den Aufbau eines Cloud-Geschäfts plant, um KI-Rechenleistung zu verkaufen, wobei möglicherweise auch der Zugang zu verschiedenen KI-Modellen angeboten werden soll, die auf der bestehenden KI-Infrastruktur von Meta gehostet werden (Bloomberg).

Laut einer Umfrage unter Erwachsenen in den USA wurden schätzungsweise 15 Millionen Menschen in den USA um ihr Geld betrogen, wobei 12 % der erfolgreichen Betrugsfälle mit KI oder Deepfakes in Verbindung standen (NBC).

„Die KI-Revolution geht über bahnbrechende Modelle hinaus und entwickelt sich zu einem größeren globalen Ökosystem aus Infrastruktur, Rechenleistung, Anwendungen und Kapitalbildung", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. „Während sich die KI-Fähigkeiten ausweiten und die KI-Branche mehr Kapital anzieht, werden entscheidende Entscheidungen von menschlichen Führungskräften getroffen, wie beispielsweise vom Team bei OpenAI. Dies spiegelt die zentrale Rolle wider, die menschliche Entscheidungen für unsere Zukunft spielen, sowie die Bedeutung des ‚Proof of Human', um zwischen Signalen und Rauschen von Maschinen und denen von Menschen zu unterscheiden."