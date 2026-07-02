Große Mehrheit fordert Investitionen in Hitzeschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Neun von zehn Deutschen halten einer Umfrage zufolge zusätzliche Investitionen für nötig, um die Infrastruktur besser auf künftige Hitzeperioden vorzubereiten. Im ARD-"Deutschlandtrend" von Infratest dimap sprechen sich 89 Prozent dafür aus, mehr Geld in den Hitzeschutz etwa für Verkehrswege, Schulen und Krankenhäusern zu investieren. Nur neun Prozent sind dagegen.

Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) machen sich große oder sehr große Sorgen, dass der Klimawandel die Lebensgrundlagen zerstört. Frauen äußern diese Sorge mit 74 Prozent deutlich häufiger als Männer (59 Prozent).