Eightco Holdings: 386 Mio USD Bestand inklusive OpenAI, Beast Industries
Eightco Holdings bündelt in einem einzigen Ticker ein selten transparentes High‑Conviction‑Portfolio an KI-, Identitäts- und Creator‑Assets – mit markanten Wetten auf OpenAI und Worldcoin.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gesamtportfolio von Eightco Holdings (ORBS) zum 1. Juli 2026: rund 386 Mio. USD, darunter 90 Mio. USD indirekte OpenAI‑Beteiligung, 18 Mio. USD Beast Industries, 1 Mio. USD Mythical Games, 16.278 ETH, 283.452.700 WLD (Bewertung 0,36 USD/WLD laut Coinbase) sowie etwa 149 Mio. USD in Barmitteln und Stablecoins.
- Große WLD‑Position: Eightco hält 283,45 Mio. WLD (~8,1 % des Umlaufs) – die weltweit größte öffentlich bekannte institutionelle Position; WLD macht etwa 27 % der Eightco‑Treasury aus.
- OpenAI‑Engagement: Ca. 90 Mio. USD in SPVs, die Anteile an OpenAI halten; diese Position ist eine der größten offen gelegten Konzentrationen unter börsennotierten Vehikeln; OpenAI hat ein vertrauliches S‑1 eingereicht (möglicher Börsengang).
- Strategische Ausrichtung: Eightco bietet über einen Ticker indirekte Exponierung zu drei Megatrends – Künstliche Intelligenz (OpenAI), digitale Identität (Worldcoin/WLD) und Creator‑Economy (Beast Industries).
- Worldcoin / Proof‑of‑Human: Worldcoin stellt mit Orb‑Geräten eine datenschutzorientierte World ID zur Verifizierung eindeutiger Menschen bereit (Lösung gegen Deepfakes); Geschäftsmodell sieht Gebühren für Verifizierungen vor; Tools for Humanity schätzt adressierbares Umsatzpotenzial auf 6,35 Bio. USD.
- Marktentwicklung und Führung: WLD ist nun bei Robinhood gelistet (erleichtert Zugang für Millionen Nutzer); CEO ist Kevin O'Donnell, im Board sitzt u. a. Tom Lee; Management sieht das Treasury als wichtige Komponente für das künftige KI‑ und digitale Finanzsystem.
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