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    Silber trotzt der Apokalypse

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    Silberpreis explodiert nach US-Daten. Starten Silber & Silberminen jetzt durch?

    Mit dem Rücksetzer unter die 60 US-Dollar schien Silber das Tor zur Preis-Apokalypse aufgestoßen zu haben. Der Silberpreis drohte, zu kollabieren – im besten Fall würden die 50 US-Dollar halten. Doch es kam anders. 

    Für Sie zusammengefasst
    Silber trotzt der Apokalypse - Silberpreis explodiert nach US-Daten. Starten Silber & Silberminen jetzt durch?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung – Preiseinbruch als Chance

    Mit dem Rücksetzer unter die Marke von 60 US-Dollar schien Silber das Tor zur Preis-Apokalypse aufgestoßen zu haben. Potenzielle Preisziele zeichneten sich bei 54 US-Dollar und 50 US-Dollar deutlich ab. Der Abgabedruck schien übermächtig. Dabei gab und gibt es einige Aspekte, die für ein starkes Silber-Comeback sprechen. Die belastenden Faktoren sind rasch gefunden: Obgleich die PCE-Daten zuletzt die Lage etwas stabilisierten und die rückläufigen Preise für Brent-Öl und WTI-Öl die Situation vermeintlich weiter entspannten, mach(t)en anziehende Anleiherenditen und der robuste US-Dollar Gold, Silber, Platin & Co. zu schaffen. Einzig das „unverwüstliche“ Kupfer zeigte sich vergleichsweise resistent. 

    Der Preiseinbruch unter die 60 US-Dollar könnte für Silber die ersehnte Marktbereinigung gewesen sein. Gleichzeitig würde damit die Chance auf eine Bodenbildung einhergehen. Die Situation bei Gold sieht mindestens genauso vielversprechend aus – denn auch Gold trotzte dem drohenden Crash!

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    Silberpreis explodiert nach US-Daten

    Nach den vergleichsweise positiv ausgefallenen PCE-Daten richteten sich die Blicke auf den heutigen US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Ein überaus robuster US-Arbeitsmarktbericht hätte dem Zinsthema einen weiteren Schub gegeben. So aber sorgten die vergleichsweise schwachen US-Arbeitsmarktdaten für einigermaßen Erleichterung bei Gold, Silber & Co. Und nicht nur dort. Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 und andere Aktienindizes reagierten ebenfalls positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht. Rückläufige Renditen der US-Staatsanleihen und ein rückläufiger US-Dollar-Index stützten. Die Reaktion bei den Edelmetallen ließ nicht lange auf sich warten – Gold und Silber gingen steil. Silber etablierte sich wieder oberhalb von 60 US-Dollar und bekommt so die Chance, die Bewegung auf 70 US-Dollar auszudehnen. 

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    Starten Silber & Silberminen jetzt durch? 

    Silber war bzw. ist nach dem Abverkauf stark überverkauft. Damit ist das Edelmetall reif für eine Gegenbewegung. Im besten Fall gelingt es dem Silberpreis, das Momentum zu nutzen und die Erholung auf 70 US-Dollar zu ziehen. Auf der Unterseite liegen die wichtigen Unterstützungen bei 54 US-Dollar und 50 US-Dollar. Unter die 50 US-Dollar sollte es für den Silberpreis unter allen Umständen nicht gehen. 

    Zu den spannendsten Silberminen-Aktien zählt unverändert die kanadische Pan American Silver. Mit dem Kauf von MAG Silver in 2025 stärkte der Gold- und Silberproduzent sein Silbersegment. Bislang hatten die Kanadier einen guten „Riecher“ für Trends. Und so könnte sich auch dieses Investment als „Glücksfall“ erweisen. 

    Trotz der fundamentalen Stärke des Unternehmens musste auch die Aktie zuletzt mächtig Federn lassen – den Mitbewerbern wie Hecla Mining, Fresnillo, Barrick, Newmont etc. erging es aber nicht anders. 

    Ein Aspekt ist von Interesse. Pan American Silver machte den letzten Rutsch des Silberpreises nicht mehr vollumfänglich mit – ein zartes Zeichen von technischer Stärke und Robustheit. Dieses muss sich nun natürlich bestätigen. Ein Rücksetzer unter die 60 CAD sollte daher unter allen Umständen vermieden werden. Um eine Trendwende zu forcieren, muss Pan American Silver über die 70 CAD zurückkehren. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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