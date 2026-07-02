ASML Holding Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 02.07.2026

Die ASML Holding Aktie ist bisher um -4,67 % auf 1.545,80€ gefallen. Das sind -75,70 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der ASML Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.545,80€, mit einem Minus von -4,67 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ASML Holding-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +38,42 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um -5,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,13 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ASML Holding eine positive Entwicklung von +76,42 % erlebt.

Während ASML Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,95 %. Damit gehört ASML Holding heute zu den auffälligeren Werten.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,43 % 1 Monat +16,13 % 3 Monate +38,42 % 1 Jahr +142,50 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 02.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,85 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, Canon und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,54 %. Canon notiert im Plus, mit +2,46 %. Tepco notiert im Plus, mit +5,02 %.

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Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.