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    Infracore schließt Übernahme der See-Spital-Gebäude in Horgen ab

    Mit dem Erwerb der Gebäude des See-Spitals in Horgen setzt Infracore einen Meilenstein: erste Sale-and-Leaseback-Transaktion mit einem öffentlichen Spital und Ausbau der Präsenz im Kanton Zürich.

    Infracore schließt Übernahme der See-Spital-Gebäude in Horgen ab
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Infracore AG hat den Erwerb der Gebäude des See-Spitals in Horgen abgeschlossen (Medienmitteilung vom 2. Juli 2026).
    • Es handelt sich um die erste Sale‑and‑Leaseback‑Transaktion, die Infracore mit einem öffentlichen Spital abgeschlossen hat.
    • Erwerb umfasst die Hauptgebäude des Spitalstandorts; das See‑Spital führt den medizinischen Betrieb im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags weiter.
    • Die Transaktion sichert die Kontinuität der Patientenversorgung und erlaubt dem See‑Spital, in Immobilien gebundenes Kapital freizusetzen.
    • Mit der Akquisition steigt der Wert des Immobilienportfolios von Infracore auf CHF 1,5 Mrd.; erwartete jährliche Mieteinnahmen: >CHF 73 Mio. (2026) und >CHF 78 Mio. (2027).
    • Der Deal stärkt Infracores Präsenz im Kanton Zürich, diversifiziert die Mieterbasis und bestätigt das Geschäftsmodell als langfristiger Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur; Infracore kündigte zudem am 30.06.2026 den Börsengang an (Kotierung voraussichtlich um den 9. Juli 2026).



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    Infracore schließt Übernahme der See-Spital-Gebäude in Horgen ab Mit dem Erwerb der Gebäude des See-Spitals in Horgen setzt Infracore einen Meilenstein: erste Sale-and-Leaseback-Transaktion mit einem öffentlichen Spital und Ausbau der Präsenz im Kanton Zürich.
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