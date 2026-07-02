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    Initiative demonstriert gegen Pläne zum Enteignungsverbot

    Für Sie zusammengefasst
    • Demonstration vor Willy-Brandt-Haus gegen Verbot
    • Erfolgreicher Volksentscheid zur Enteignung 2021
    • Koalition will Vergesellschaftungen bundesweit stoppen
    Initiative demonstriert gegen Pläne zum Enteignungsverbot
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Unterstützer der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen haben in Berlin gegen das vom Bund geplante Verbot von Vergesellschaftungen auf Landesebene demonstriert. Das Bündnis hatte unter dem Titel "Hände weg vom Grundgesetz" zum Protest vor dem Willy-Brandt-Haus, der SPD-Parteizentrale, aufgerufen.

    Die Pläne der Bundesregierung missachteten den Willen der Berlinerinnen und Berliner, heißt es von der Initiative. "Diese Einmischung im Interesse des Immobilienkapitals werden wir nicht akzeptieren." Die Vergesellschaftung sei der beste Weg, um die Mietenkrise zu bekämpfen.

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    Initiative hatte in Berlin Volksentscheid zur Enteignung durchgesetzt

    Die Regierungskoalition im Bund will den vor allem von der Linkspartei propagierten Überlegungen zur Enteignung von Konzernen mit großen Mietwohnungsbeständen endgültig einen Riegel vorschieben. "Um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist", heißt es in den Beschlüssen des Koalitionsausschusses.

    Die Initiative, die in Berlin den erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienunternehmen 2021 durchgesetzt hat, hält das für rechtlich nicht möglich: "Vergesellschaftungen auf Landesebene lassen sich nicht durch ein einfaches Bundesgesetz verbieten, dafür bräuchte es eine Verfassungsänderung", argumentierte die Sprecherin der Initiative, Karla Hildebrandt. "Wir stehen weiter klar für die Vergesellschaftung."/ane/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 57,20 auf Tradegate (02. Juli 2026, 19:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,78 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +15,56 %/+51,11 % bedeutet.





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