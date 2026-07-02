RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 475 Dollar

Der große Test kommt aber erst

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,58 % und einem Kurs von 341,9 auf Tradegate (02. Juli 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +14,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 396,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -57,64 %/+38,77 % bedeutet.