ANALYSE-FLASH
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 475 Dollar
- RBC belässt Tesla auf Outperform mit Kursziel 475
- Q2 Auslieferungen übertrafen die Erwartungen deutlich
- Wachstum bei Autos und Energiespeichern stärkt Stellung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen im zweiten Quartal überträfen bei Weitem die Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Wachstum der Fahrzeugauslieferungen und dem Energiespeichergeschäft sei der Elektroautobauer gut positioniert, um vom strukturellen Rückenwind durch den KI-getriebenen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,58 % und einem Kurs von 341,9 auf Tradegate (02. Juli 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +14,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 396,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -57,64 %/+38,77 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 475 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Herrlich... die bornierten FUDisten...