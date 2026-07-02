Börsen Update USA - 02.07. - US Tech 100 schwach -2,47 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.453,35 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Apple +3,95 %, Johnson & Johnson +3,17 %, McDonald's +2,64 %, Walmart +2,49 %, Procter & Gamble +2,32 %

Flop-Werte: Caterpillar -4,65 %, Cisco Systems -4,25 %, NVIDIA -2,84 %, Verizon Communications -1,66 %, Goldman Sachs Group -1,30 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:32) bei 29.095,93 PKT und fällt um -2,47 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,53 %, Netflix +5,05 %, Adobe +4,34 %, Workday (A) +4,20 %, Intuitive Surgical +4,17 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -16,43 %, Teradyne -15,69 %, KLA Corporation -14,28 %, Seagate Technology Holdings -12,70 %, Western Digital -12,33 %

Der S&P 500 steht bei 7.428,60 PKT und verliert bisher -0,79 %.

Top-Werte: Moderna +7,48 %, Universal Health Services (B) +5,28 %, Netflix +5,05 %, Tyler Technologies +4,75 %, HCA Healthcare +4,48 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -16,43 %, Teradyne -15,69 %, KLA Corporation -14,28 %, Seagate Technology Holdings -12,70 %, Western Digital -12,33 %

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