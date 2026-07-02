Caterpillar Aktie weiter auf Talfahrt - -4,65 % - 02.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Caterpillar Aktie. Mit einer Performance von -4,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Caterpillar Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 831,20€, mit einem Minus von -4,65 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Caterpillar-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +41,55 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +78,63 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,04 % 1 Monat +17,63 % 3 Monate +41,55 % 1 Jahr +164,11 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 02.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 461 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 382,75 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Standardwerte glänzen, Tech und Nebenwerte treten auf der Stelle – und an der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild mit klaren Gewinnern und Verlierern.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deere, Volvo Registered (B) und Co.

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,53 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +1,25 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -2,71 %.

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Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.