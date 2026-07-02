Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche kletterte der Dow erstmals in seiner Geschichte über 52.800 Punkte und toppte damit sein Rekordhoch vom Vortag. Rund zwei Stunden vor Börsenschluss kam er leicht zurück und legte um 0,3 Prozent auf 52.472 Zähler zu.

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein deutlich schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den USA hat am Donnerstag die Zinssorgen der Anleger gedämpft und dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial so eine Bestmarke beschert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der S&P 500 dreht im Handelsverlauf in die Verlustzone und gab zuletzt um 0,7 Prozent auf 7.432 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte es vorgemacht: Er gab nach frühen Gewinnen um 2,3 Prozent auf 29.114 Zähler nach, womit das Wochenplus auf aktuell 0,3 Prozent zusammenschrumpfte.

Die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA hätten sich mit den Arbeitsmarktdaten für Juni etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter. Das komme gut an den Börsen an, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälerten.

In der US-Wirtschaft wurden im vergangenen Monat nur halb so viele neue Stellen geschaffen wie prognostiziert, was laut Analyst Tobias Basse von der NordLB "eindeutig" den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh dämpft. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten."

Im Halbleiterbereich ging es erneut für zahlreiche Aktien spürbar abwärts. Die Korrektur unter KI-Werten setzte sich allerorten temporeich fort. Am Markt hieß es dazu, dass die Pläne des Social-Media-Konzerns Meta latent bestehende Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten verstärkten.

Besonders deutlich zeigte sich das im Chipbereich, der an der Nasdaq besonders hoch gewichtet ist. Die Papiere von Sandisk , die im bisherigen Jahr mit aktuell mehr als 630 Prozent Plus im Nasdaq 100 bislang am besten gelaufen sind, weiteten ihre kräftigen Vortagsverluste von rund 10 Prozent um weitere 14 Prozent aus. Micron , 2026 bislang um 240 Prozent gestiegen und tags zuvor ebenfalls bereits um rund zehn Prozent abgesackt, sanken nun um weitere 6 Prozent. Auch CoreWeave mit minus 6 Prozent und Nebius mit minus 9 Prozent weiteten ihre Verluste aus.

Von der sich fortsetzenden Stabilisierung des Bitcoin-Kurses nach einem 21-Monats-Tief profitierten Aktien von Unternehmen, die maßgeblich an die Wertentwicklung der Digitalwährung gekoppelt sind. So berappelten sich etwa die Anteile von Strategy um weitere 7 Prozent und die von Coinbase um weitere 3 Prozent. Strategy ist ursprünglich ein Softwareentwickler, investiert aber schon seit Jahren massiv in den Bitcoin. Coinbase ist eine wichtige Handelsplattform für Kryptowährungen.

Tesla , die zunächst freundlich gestartet waren, gaben um 8 Prozent nach. Damit ist der Großteil der Kursgewinne aus den vergangenen drei Handelstagen wieder Geschichte. Der Technologiekonzern hatte zuvor Zahlen für seine E-Auto-Auslieferungen im zweiten Quartal veröffentlicht. Dass sie besser als erwartet ausgefallen waren, half der Aktie nicht.

Apple legten an der Dow-Spitze um knapp 4,6 Prozent zu. Wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, plant der Techkonzern die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones in diesem Jahr, statt bislang prognostizierter 7 bis 8 Millionen./ck/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 269,3 auf Tradegate (02. Juli 2026, 20:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -23,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,25 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 961,90 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -36,35 %/+84,41 % bedeutet.



