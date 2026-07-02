🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz hofft auf mehr als ein Prozent Wachstum 2027

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz hofft auf über ein Prozent Wachstum 2027
    • Regierung prognostizierte 0,5 Prozent dieses Jahr
    • Bürokratieabbau und Datenschutzreform für Wachstum
    Merz hofft auf mehr als ein Prozent Wachstum 2027
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hofft, dass die Konjunktur auch durch die schwarz-roten Reformen wieder Fahrt aufnimmt und das Wachstum im kommenden Jahr mehr als ein Prozent beträgt. "Ich möchte raus aus dieser Schwäche unserer Volkswirtschaft", sagte der CDU-Vorsitzende in einem ARD-"Brennpunkt" am Abend. "Wir müssen das Potenzialwachstum erhöhen. Und ich möchte gerne, dass wir im nächsten Jahr wieder die eins davorstehen haben".

    Für dieses Jahr rechnete die Bundesregierung in ihrer im April veröffentlichten Frühjahrsprojektion mit einem Wachstum um 0,5 Prozent - für 2027 wurde demnach ein Plus um 0,9 Prozent erwartet. Die Mindestzielmarke von Merz für das kommende Jahr liegt also nur 0,1 Prozentpunkte über der geltenden Prognose. 2025 hatte Deutschland nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent verbucht, nachdem die Wirtschaft in den zwei Jahre davor geschrumpft war.

    Merz hob den geplanten umfassenden Bürokratierückbau und umfassende Änderungen des Datenschutzrechts hervor. "Das wird erhebliche Auswirkungen haben positiv für die Wirtschaft", sagte Merz./shy/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz hofft auf mehr als ein Prozent Wachstum 2027 Bundeskanzler Friedrich Merz hofft, dass die Konjunktur auch durch die schwarz-roten Reformen wieder Fahrt aufnimmt und das Wachstum im kommenden Jahr mehr als ein Prozent beträgt. "Ich möchte raus aus dieser Schwäche unserer Volkswirtschaft", sagte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     