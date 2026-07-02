Cognizant und OpenAI bringen modernste KI-Cyberabwehr von der Schwachstellenerkennung bis hin zu validierten Korrekturen

TEANECK, New Jersey, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute bekannt, über seine „Frontier AI Cyber Defense"-Dienstleistungen „GPT-5.5 with Trusted Access for Cyber" einzusetzen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, schneller von der Erkennung von Schwachstellen zu validierten, getesteten Korrekturen zu gelangen. Als Mitglied des „OpenAI Daybreak Cyber Partner Program" stellt Cognizant seinen Sicherheitsexperten modernste KI-Fähigkeiten zur Verfügung und unterstützt so seine Kunden dabei, die von ihnen entwickelte und betriebene Software besser zu schützen.

Frontier AI verändert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Cyberabwehr. KI kann nun dazu beitragen, Schwachstellen in großen, komplexen Codebasen schneller und in größerem Umfang aufzudecken. Doch die Erkennung ist erst der Anfang. Der Schutz von Unternehmen hängt davon ab, was danach geschieht: zu überprüfen, welche Befunde tatsächlich zutreffen, ihre Auswirkungen zu verstehen, einen Patch zu entwickeln und zu testen sowie die Korrektur einzuspielen, bevor ein Angreifer handeln kann.



Die Lücke bei der Behebung ist der Bereich, auf den Unternehmen ihre Anstrengungen konzentrieren müssen und in dem Cognizant mit fachlicher sowie organisatorischer Kompetenz unterstützen kann, gestützt auf eine über mehr als ein Jahrzehnt aufgebaute Cybersicherheitspraxis mit mehr als 5000 Sicherheitsexperten. Die umfassende Erfahrung von Cognizant in regulierten Branchen soll Kunden die organisatorische Schlagkraft geben, um modernste Fähigkeiten in großem Maßstab einzusetzen.

„Frontier AI hat die Rahmenbedingungen für die Cyberabwehr verändert, doch die Leistungsfähigkeit eines Modells kommt erst dann zum Tragen, wenn es in einem realen Unternehmen eingesetzt wird", sagte Sandra Notardonato, globale Leiterin für Partnerentwicklung und Influencer-Beziehungen bei Cognizant. „Genau hier setzt der AI-Builder-Ansatz von Cognizant an. Unsere Sicherheitsteams bringen diese Fähigkeiten in den Code sowie die Sicherheitsabläufe unserer Kunden ein und unterstützen sie dabei, vom Aufspüren von Sicherheitslücken zu deren Überprüfung und Behebung überzugehen. Der Vorteil liegt bei den Verteidigern, die modernste Fähigkeiten mit den richtigen Menschen und dem passenden Kontext verbinden können, um sie verantwortungsvoll einzusetzen, und genau das wollen wir für Unternehmen in großem Maßstab bereitstellen."