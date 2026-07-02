🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Insa-Umfrage

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    AfD mit bisher höchstem Wert in Thüringen

    Für Sie zusammengefasst
    • Thüringer AfD erreicht Umfragehoch von 40 Prozent
    • CDU, BSW und SPD kommen zusammen auf 35 Prozent
    • Umfrage mit 1000 Befragten und ±3,1 Prozentpunkten
    Insa-Umfrage - AfD mit bisher höchstem Wert in Thüringen
    Foto: Siarhei - 356130783

    ERFURT (dpa-AFX) - Die Thüringer AfD mit ihrem Partei- und Fraktionschef Björn Höcke hat in einer Umfrage den Vorsprung zu anderen Parteien ausgebaut. Mit 40 Prozent habe sie den höchsten jemals für sie im Freistaat gemessenen Wert erreicht, berichteten die Zeitungen von Funke Medien Thüringen in ihrer E-Paper-Ausgabe. Nach einer repräsentativen Insa-Umfrage im Auftrag der Zeitungsgruppe legte die AfD im Vergleich zu April um einen Prozentpunkt zu.

    Die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) kam in der Umfrage zusammen auf 35 Prozent. Während BSW und SPD mit sieben und sechs Prozent konstant blieben, verlor die CDU zwei Punkte im Vergleich zu April und kam auf 22 Prozent. Die Linke verbesserte sich um zwei Punkte auf 16 Prozent.

    "Um eine Anti-AfD-Mehrheit sicherzustellen, wäre ein Viererbündnis notwendig", sagte Insa-Chef Hermann Binkert den Zeitungen. Grüne und FDP blieben unter der Marke von fünf Prozent.

    Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

    Nach Angaben der Zeitung wurde die Sonntagsfrage, wen sie wählen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, 1.000 Thüringern im Zeitraum zwischen dem 23. und 30. Juni gestellt. Die nächste Landtagswahl im Freistaat steht regulär erst 2029 an.

    Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Die maximale statistische Fehlertoleranz bei dieser Umfrage wird mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten angegeben. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./rot/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Insa-Umfrage AfD mit bisher höchstem Wert in Thüringen Die Thüringer AfD mit ihrem Partei- und Fraktionschef Björn Höcke hat in einer Umfrage den Vorsprung zu anderen Parteien ausgebaut. Mit 40 Prozent habe sie den höchsten jemals für sie im Freistaat gemessenen Wert erreicht, berichteten die Zeitungen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     