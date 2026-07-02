Devisen
Eurokurs nach Sprung über 1,14 US-Dollar kaum bewegt
- Euro kaum bewegt nach erneutem Sprung über 1,14
- EZB Referenzkurs auf 1,1399 Dollar festgesetzt
- Schwache US-Arbeitsmarktdaten dämpften Zinserwartung
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späteren US-Handel nach seinem erneuten Sprung über 1,14 US-Dollar kaum bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde er mit 1,1435 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1399 (Mittwoch: 1,1383) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8772 (0,8785) Euro.
Wenige Stunden zuvor war frischer Auftrieb durch teils überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten für Juni gekommen. Diese hatten den Dollar belastet und so der europäischen Gemeinschaftswährung zu Gewinnen verholfen.
In der US-Wirtschaft wurden im vergangenen Monat nur halb so viele neue Stellen geschaffen wie prognostiziert. Dadurch hätten sich die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter. Laut Analyst Tobias Basse von der NordLB dämpfen diese Daten "eindeutig" den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten."/ck/he
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???