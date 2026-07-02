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    Besonders beachtet!

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    Cisco Systems Aktie verliert deutlich an Wert - 02.07.2026

    Am 02.07.2026 ist die Cisco Systems Aktie, bisher, um -4,08 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cisco Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Cisco Systems Aktie verliert deutlich an Wert - 02.07.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

    Cisco Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.07.2026

    Die Cisco Systems Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,08 % auf 98,32. Damit verliert die Aktie -4,19  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Cisco Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,08 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die Cisco Systems Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +54,60 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Cisco Systems Aktie damit um -6,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Cisco Systems einen Anstieg von +54,93 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,41 %
    1 Monat -6,35 %
    3 Monate +54,60 %
    1 Jahr +75,43 %
    Stand: 02.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Cisco Systems Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 387,48 Mrd.EUR € wert.

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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,14 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -0,13 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -7,35 %.

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    Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cisco Systems

    -4,44 %
    -6,13 %
    -6,28 %
    +54,68 %
    +74,06 %
    +115,60 %
    +129,06 %
    +295,57 %
    +5.266,27 %
    ISIN:US17275R1023WKN:878841
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