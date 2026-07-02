Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 02.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Cisco Systems
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 1
Performance 1M: -6,40 %
Performance 1M: -6,40 %
Apple
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 2
Performance 1M: -0,89 %
Performance 1M: -0,89 %
Caterpillar
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 3
Performance 1M: +17,63 %
Performance 1M: +17,63 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +3,35 %
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 4
Performance 1M: +19,70 %
Performance 1M: +19,70 %
McDonald's
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 5
Performance 1M: +0,40 %
Performance 1M: +0,40 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 6
Performance 1M: -5,08 %
Performance 1M: -5,08 %
Boeing
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 7
Performance 1M: -0,48 %
Performance 1M: -0,48 %
Walmart
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 8
Performance 1M: -2,79 %
Performance 1M: -2,79 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 9
Performance 1M: +7,10 %
Performance 1M: +7,10 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 10
Performance 1M: +5,45 %
Performance 1M: +5,45 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 11
Performance 1M: -3,72 %
Performance 1M: -3,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Nike (B) gemischt: Dividende wird als positiver Faktor gesehen; Einstiegschancen unter 30 USD werden diskutiert, während andere auf weitere Rücksetzer setzen. Die Bewertung (KGV ca. 18 2028) wird teils als fair, teils als hoch bewertet. In den letzten 14 Tagen zeigte der Kurs teils Aufwärtsentwicklung. Insgesamt vorsichtig, abwartend mit moderatem Optimismus.
NVIDIA
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 12
Performance 1M: -9,94 %
Performance 1M: -9,94 %
Amgen
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 13
Performance 1M: +16,17 %
Performance 1M: +16,17 %
Visa (A)
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 14
Performance 1M: +13,46 %
Performance 1M: +13,46 %
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