JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen von E-Autos im zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Analyst Rajat Gupta nannte die Zahlen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie stark und verwies zugleich auf Fortschritte beim Voll-Selbstständigen Fahren. Er rechnet mit positiven Rückkopplungseffekten und hob wegen starker Markttrends außerhalb der USA seine Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027 an./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,34 % und einem Kurs von 342,8EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 21:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Rajat Gupta

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 475

Kursziel alt: 475

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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