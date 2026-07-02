Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -16,16 %
Tagesperformance: -16,16 %
Platz 1
Performance 1M: +18,61 %
Performance 1M: +18,61 %
Teradyne
Tagesperformance: -14,42 %
Tagesperformance: -14,42 %
Platz 2
Performance 1M: +21,18 %
Performance 1M: +21,18 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -13,00 %
Tagesperformance: -13,00 %
Platz 3
Performance 1M: +43,37 %
Performance 1M: +43,37 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -11,71 %
Tagesperformance: -11,71 %
Platz 4
Performance 1M: +1,14 %
Performance 1M: +1,14 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -11,68 %
Tagesperformance: -11,68 %
Platz 5
Performance 1M: -6,71 %
Performance 1M: -6,71 %
Lam Research
Tagesperformance: -11,35 %
Tagesperformance: -11,35 %
Platz 6
Performance 1M: +28,39 %
Performance 1M: +28,39 %
Western Digital
Tagesperformance: -10,44 %
Tagesperformance: -10,44 %
Platz 7
Performance 1M: +11,38 %
Performance 1M: +11,38 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -10,03 %
Tagesperformance: -10,03 %
Platz 8
Performance 1M: -20,81 %
Performance 1M: -20,81 %
Applied Materials
Tagesperformance: -9,46 %
Tagesperformance: -9,46 %
Platz 9
Performance 1M: +48,89 %
Performance 1M: +48,89 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -8,65 %
Tagesperformance: -8,65 %
Platz 10
Performance 1M: -9,82 %
Performance 1M: -9,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
Gemischtes, stark volatiles Sentiment im wallstreetONLINE-Forum. Kurzfristig dominieren starke Kursbewegungen und Korrekturen („Stampede“; Ende Mai tiefer), teils Kauflaune (Beitrag 2), teils Vorsicht (Beitrag 1,12). Fundamentals/Technik: AI-Hosting, ICML-Sponsor, MEA-Expansion; Konkurrenz durch Meta. Keine konkrete 14‑Tage-Änderung angegeben; Langfristpotenzial bleibt Gegenstand von Optimismus und Skepsis.
Tesla
Tagesperformance: -8,34 %
Tagesperformance: -8,34 %
Platz 11
Performance 1M: +7,34 %
Performance 1M: +7,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Auf wallstreetONLINE ist das Tesla-Sentiment gemischt: Eine Sicht hält die Bewertung für zu hoch (780k USD pro verkauftem Auto). Gegenargumente verweisen auf starke Deliveries (Q2 ca. 466k, >Analysten) und China-Wachstum (Q2 +32,8%; Juni Großhandel +24–25%). Die Reaktion auf gute News ist oft ein Rücksetzer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; Fundamentaldaten sprechen eher für weiteres Wachstum, Bewertung bleibt skeptisch.
Astera Labs
Tagesperformance: -7,93 %
Tagesperformance: -7,93 %
Platz 12
Performance 1M: +40,93 %
Performance 1M: +40,93 %
Micron Technology
Tagesperformance: -7,88 %
Tagesperformance: -7,88 %
Platz 13
Performance 1M: +2,09 %
Performance 1M: +2,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Auf wallstreetONLINE ist das Tesla-Sentiment gemischt: Eine Sicht hält die Bewertung für zu hoch (780k USD pro verkauftem Auto). Gegenargumente verweisen auf starke Deliveries (Q2 ca. 466k, >Analysten) und China-Wachstum (Q2 +32,8%; Juni Großhandel +24–25%). Die Reaktion auf gute News ist oft ein Rücksetzer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; Fundamentaldaten sprechen eher für weiteres Wachstum, Bewertung bleibt skeptisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Intel
Tagesperformance: -7,22 %
Tagesperformance: -7,22 %
Platz 14
Performance 1M: +17,13 %
Performance 1M: +17,13 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -6,94 %
Tagesperformance: -6,94 %
Platz 15
Performance 1M: -15,40 %
Performance 1M: -15,40 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,82 %
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 16
Performance 1M: -5,35 %
Performance 1M: -5,35 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -6,12 %
Tagesperformance: -6,12 %
Platz 17
Performance 1M: +10,84 %
Performance 1M: +10,84 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +5,89 %
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 18
Performance 1M: -33,57 %
Performance 1M: -33,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Auf wallstreetONLINE ist das Tesla-Sentiment gemischt: Eine Sicht hält die Bewertung für zu hoch (780k USD pro verkauftem Auto). Gegenargumente verweisen auf starke Deliveries (Q2 ca. 466k, >Analysten) und China-Wachstum (Q2 +32,8%; Juni Großhandel +24–25%). Die Reaktion auf gute News ist oft ein Rücksetzer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; Fundamentaldaten sprechen eher für weiteres Wachstum, Bewertung bleibt skeptisch.
Microchip Technology
Tagesperformance: -5,70 %
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 19
Performance 1M: -15,24 %
Performance 1M: -15,24 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 20
Performance 1M: -35,41 %
Performance 1M: -35,41 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 21
Performance 1M: +22,26 %
Performance 1M: +22,26 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -4,93 %
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 22
Performance 1M: +15,69 %
Performance 1M: +15,69 %
Netflix
Tagesperformance: +4,91 %
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 23
Performance 1M: -10,86 %
Performance 1M: -10,86 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 24
Performance 1M: -0,18 %
Performance 1M: -0,18 %
Workday (A)
Tagesperformance: +4,55 %
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 25
Performance 1M: -13,72 %
Performance 1M: -13,72 %
Adobe
Tagesperformance: +4,25 %
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 26
Performance 1M: -18,88 %
Performance 1M: -18,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
Im wallstreetONLINE-Forum zu Adobe ist das Sentiment gemischt, aber sachlich: Historische Ergebnisse und Zukunftsschätzungen werden als stark bewertet; eine ARP-Prognose bis 2030 wird als positiver Treiber genannt. Insiderkäufe (~1,9 Mio USD) und Positionen von Michael Burry werden als bullisch interpretiert. Ein Beitrag rechnet mit einem Rebound. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.
Thomson Reuters
Tagesperformance: +4,25 %
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 27
Performance 1M: -7,65 %
Performance 1M: -7,65 %
Apple
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 28
Performance 1M: -0,89 %
Performance 1M: -0,89 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 29
Performance 1M: -16,77 %
Performance 1M: -16,77 %
Dexcom
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 30
Performance 1M: -5,62 %
Performance 1M: -5,62 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 31
Performance 1M: +1,86 %
Performance 1M: +1,86 %
Cintas
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 32
Performance 1M: +2,53 %
Performance 1M: +2,53 %
Palantir
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 33
Performance 1M: -18,04 %
Performance 1M: -18,04 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 34
Performance 1M: +9,18 %
Performance 1M: +9,18 %
Paychex
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 35
Performance 1M: +5,47 %
Performance 1M: +5,47 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 36
Performance 1M: +9,72 %
Performance 1M: +9,72 %
Copart
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 37
Performance 1M: -8,64 %
Performance 1M: -8,64 %
Walmart
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 38
Performance 1M: -2,79 %
Performance 1M: -2,79 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 39
Performance 1M: +7,25 %
Performance 1M: +7,25 %
Exelon
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 40
Performance 1M: +5,11 %
Performance 1M: +5,11 %
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