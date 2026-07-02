Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -16,71 %
Tagesperformance: -16,71 %
Platz 1
Performance 1M: +18,61 %
Performance 1M: +18,61 %
Teradyne
Tagesperformance: -14,88 %
Tagesperformance: -14,88 %
Platz 2
Performance 1M: +21,18 %
Performance 1M: +21,18 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -13,47 %
Tagesperformance: -13,47 %
Platz 3
Performance 1M: +43,37 %
Performance 1M: +43,37 %
Genuine Parts
Tagesperformance: +12,40 %
Tagesperformance: +12,40 %
Platz 4
Performance 1M: +40,34 %
Performance 1M: +40,34 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -11,71 %
Tagesperformance: -11,71 %
Platz 5
Performance 1M: +1,14 %
Performance 1M: +1,14 %
Corning
Tagesperformance: -11,53 %
Tagesperformance: -11,53 %
Platz 6
Performance 1M: +25,09 %
Performance 1M: +25,09 %
Lam Research
Tagesperformance: -11,38 %
Tagesperformance: -11,38 %
Platz 7
Performance 1M: +28,39 %
Performance 1M: +28,39 %
Western Digital
Tagesperformance: -10,55 %
Tagesperformance: -10,55 %
Platz 8
Performance 1M: +11,38 %
Performance 1M: +11,38 %
Coherent
Tagesperformance: -10,33 %
Tagesperformance: -10,33 %
Platz 9
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
Applied Materials
Tagesperformance: -9,36 %
Tagesperformance: -9,36 %
Platz 10
Performance 1M: +48,89 %
Performance 1M: +48,89 %
CIENA
Tagesperformance: -9,32 %
Tagesperformance: -9,32 %
Platz 11
Performance 1M: -17,25 %
Performance 1M: -17,25 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -9,27 %
Tagesperformance: -9,27 %
Platz 12
Performance 1M: -20,81 %
Performance 1M: -20,81 %
Jabil
Tagesperformance: -9,05 %
Tagesperformance: -9,05 %
Platz 13
Performance 1M: -3,75 %
Performance 1M: -3,75 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -8,86 %
Tagesperformance: -8,86 %
Platz 14
Performance 1M: +3,85 %
Performance 1M: +3,85 %
Moderna
Tagesperformance: +8,48 %
Tagesperformance: +8,48 %
Platz 15
Performance 1M: +79,86 %
Performance 1M: +79,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Moderna-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: US-Gap-ups, hohe Umsätze und Short-Positionen prägen die Kursentwicklung; Short-Positionen bleiben relevant, teils abgebaut. Fundamentale Sicht nennt 100$ als fairen Wert, langfristig auch 118$ oder mehr. Offenes Gap-Niveau um ca. 72–74$ wird diskutiert. Die 14‑Tage-Veränderung wird nicht explizit genannt.
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -8,43 %
Tagesperformance: -8,43 %
Platz 16
Performance 1M: -7,23 %
Performance 1M: -7,23 %
Tesla
Tagesperformance: -8,22 %
Tagesperformance: -8,22 %
Platz 17
Performance 1M: +7,34 %
Performance 1M: +7,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Auf wallstreetONLINE ist das Tesla-Sentiment gemischt: Eine Sicht hält die Bewertung für zu hoch (780k USD pro verkauftem Auto). Gegenargumente verweisen auf starke Deliveries (Q2 ca. 466k, >Analysten) und China-Wachstum (Q2 +32,8%; Juni Großhandel +24–25%). Die Reaktion auf gute News ist oft ein Rücksetzer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; Fundamentaldaten sprechen eher für weiteres Wachstum, Bewertung bleibt skeptisch.
Micron Technology
Tagesperformance: -7,84 %
Tagesperformance: -7,84 %
Platz 18
Performance 1M: +2,09 %
Performance 1M: +2,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE berichtet gemischtes Anleger-Sentiment zu Micron Technology (MU). Technisch zeigt sich Volatilität: kurzfristige Unterstützung bei 1.035–1.114 USD; Notierungen um 1.000 USD; einige Beiträge sehen baldige Erholung, andere warnen vor weiteren Abgaben infolge Chip-/Marktumfeld. In 14 Tagen fiel MU grob ca. 20% vom Hoch (≈1.255 USD). Insgesamt bleibt das Sentiment uneinheitlich, teils bullish, teils vorsichtig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -7,17 %
Tagesperformance: -7,17 %
Platz 19
Performance 1M: +7,41 %
Performance 1M: +7,41 %
Intel
Tagesperformance: -7,04 %
Tagesperformance: -7,04 %
Platz 20
Performance 1M: +17,13 %
Performance 1M: +17,13 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -6,99 %
Tagesperformance: -6,99 %
Platz 21
Performance 1M: -31,16 %
Performance 1M: -31,16 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -6,84 %
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 22
Performance 1M: +2,86 %
Performance 1M: +2,86 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 23
Performance 1M: -6,35 %
Performance 1M: -6,35 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 24
Performance 1M: +22,26 %
Performance 1M: +22,26 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 25
Performance 1M: -0,18 %
Performance 1M: -0,18 %
Equifax
Tagesperformance: +4,68 %
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 26
Performance 1M: -4,80 %
Performance 1M: -4,80 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 27
Performance 1M: +24,71 %
Performance 1M: +24,71 %
Medtronic
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 28
Performance 1M: +14,16 %
Performance 1M: +14,16 %
Netflix
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 29
Performance 1M: -10,86 %
Performance 1M: -10,86 %
S&P Global
Tagesperformance: +4,53 %
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 30
Performance 1M: +4,09 %
Performance 1M: +4,09 %
Workday (A)
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 31
Performance 1M: -13,72 %
Performance 1M: -13,72 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 32
Performance 1M: -18,25 %
Performance 1M: -18,25 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 33
Performance 1M: -2,13 %
Performance 1M: -2,13 %
Apple
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 34
Performance 1M: -0,89 %
Performance 1M: -0,89 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +4,40 %
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 35
Performance 1M: -31,52 %
Performance 1M: -31,52 %
Intercontinental Exchange
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 36
Performance 1M: -9,91 %
Performance 1M: -9,91 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +4,26 %
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 37
Performance 1M: -7,51 %
Performance 1M: -7,51 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 38
Performance 1M: -4,16 %
Performance 1M: -4,16 %
Coinbase
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 39
Performance 1M: -8,96 %
Performance 1M: -8,96 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: +4,19 %
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 40
Performance 1M: +7,07 %
Performance 1M: +7,07 %
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