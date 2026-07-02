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    CEWE Stiftung: Online-Druck-Verkauf beendet – Fotofinish-Geschäft dreht auf

    CEWE stellt die Weichen neu: Mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs „Kommerzieller Online-Druck“ an Cimpress fokussiert sich das Unternehmen konsequent auf sein Kerngeschäft Fotofinishing.

    CEWE Stiftung: Online-Druck-Verkauf beendet – Fotofinish-Geschäft dreht auf
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
    • Verkauf abgeschlossen: CEWE hat am 2. Juli 2026 den Geschäftsbereich "Kommerzieller Online-Druck" (inkl. Produktionsbetrieb SAXOPRINT in Dresden sowie die Vertriebseinheiten viaprinto und LASERLINE) an Cimpress veräußert.
    • Strategische Neuausrichtung: Mit dem Verkauf schärft CEWE sein Profil als fokussiertes Markenunternehmen im Fotofinishing und richtet Kapital sowie Managementkapazitäten gezielt auf dieses Kerngeschäft und dessen internationales Wachstum aus.
    • Verbesserte Profitabilität: Auf Basis der Kennzahlen 2025 würde die Konzern-EBIT-Marge pro forma ohne den veräußerten Geschäftsbereich bei rund 11,2% liegen (berichtigt: 10,2%); der ROCE läge pro forma bei 19,6% (berichtigt: 17,6%).
    • Einmaliger Verkaufserlös: CEWE erwartet einen Gewinn aus der Veräußerung im mittleren zweistelligen Millionen‑Euro‑Bereich; der Effekt wird mit der Entkonsolidierung im Q3 2026 realisiert.
    • Verwendung der Mittel: Die Erlöse sollen wertorientiert eingesetzt werden, vorrangig für Investitionen in Technologie, Automatisierung, operative Effizienz und Internationalisierung der Marken; zusätzlich sind selektive Akquisitionen, Aktienrückkäufe und eine verlässliche Dividendenpolitik vorgesehen.
    • Konzernkennzahlen/Marktposition: 2025 erzielte die CEWE Group einen Umsatz von 864,5 Mio. Euro und ein EBIT von 88,2 Mio. Euro; das Kerngeschäft Fotofinishing trug 745,5 Mio. Euro Umsatz und 86,6 Mio. Euro EBIT bei, CEWE ist in 21 Ländern mit rund 3.500 Mitarbeitenden aktiv und im SDAX gelistet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts, bei CEWE Stiftung ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 91,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,27 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.204,56PKT (+0,01 %).


    CEWE Stiftung

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