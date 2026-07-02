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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Michelin auf Outperform mit 38 Euro
    • Martin verwies auf Aussagen im Pre-Close Call
    • Bestätigung der Jahresprognose sorgt für Erleichterung
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin vor den am 27. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Harry Martin verwies in einem am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick auf Aussagen des Reifenherstellers im Pre-Close-Call vor dem Quartalsbericht. Nach den optimistischen Äußerungen des Wettbewerbers Continental zum zweiten Quartal am Mittwoch sei er unsicher gewesen, ob Michelin bei den Absatzmengen enttäuschen könnte, schrieb Martin. Die nun erfolgte Bestätigung der gesamten bisherigen Jahresprognose dürfte daher eine gewisse Erleichterung darstellen./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:17 / UTC


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 38 Euro




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