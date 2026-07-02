Genuine Parts Aktie auf Höhenflug - 02.07.2026

Mit einer Performance von +12,69 % konnte die Genuine Parts Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Genuine Parts Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 116,30€, mit einem Plus von +12,69 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Genuine Parts (GPC) vertreibt Kfz‑Ersatzteile (NAPA) und Industriekomponenten. Fokus auf Aftermarket‑Teile, Logistik und Service für Werkstätten, Flotten und Industrie. Starke Marktstellung in Nordamerika, Präsenz in Europa/Asien. Wichtige Wettbewerber: AutoZone, O’Reilly, Advance Auto Parts, Motion. Vorteile: dichtes Filial‑ und Distributionsnetz, starke Marken, hohe Teileverfügbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Genuine Parts Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Genuine Parts Aktie damit um +21,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Genuine Parts -2,46 % verloren.

Während Genuine Parts heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,13 %.

Genuine Parts Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,60 % 1 Monat +41,48 % 3 Monate +30,44 % 1 Jahr -2,80 %

Informationen zur Genuine Parts Aktie

Stand: 02.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 138 Mio. Genuine Parts Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,09 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 02.07.2026 im S&P 500.

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Ob die Genuine Parts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Genuine Parts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.