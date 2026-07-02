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    Aktien New York Schluss

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    Dow vor 53.000 Punkten - Jobdaten dämpfen Zinssorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwacher Stellenaufbau dämpft Zinssorgen, Dow steigt
    • Halbleiterschwäche drückt Nasdaq, S&P unverändert
    • Nur halb so viele neue Stellen, Warsh kann abwarten
    Aktien New York Schluss - Dow vor 53.000 Punkten - Jobdaten dämpfen Zinssorgen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein deutlich schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den USA hat am Donnerstag die Zinssorgen der Anleger gedämpft und den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial in Richtung 53.000 Punkte getrieben.

    Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche kletterte der Dow mit 1,14 Prozent auf 52.900,07 Punkte. Sein Rekordhoch vom Vortag hatte der bekannteste Wall-Street-Index bereits kurz nach dem Handelsstart getoppt. Im Wochenverlauf steht ein Plus von 2 Prozent zu Buche.

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    Kräftige Verluste in der stark gelaufenen Halbleiterbranche sorgten dagegen für ein Abschmelzen der Tagesgewinne im marktbreiten S&P 500 und belasteten besonders deutlich den technologielastigen Nasdaq 100 . Der S&P beendete den Tag prozentual unverändert bei 7.483,24 Punkte. Der Technologieauswahlindex gab nach frühen Gewinnen um 1,61 Prozent auf 29.329,21 Zähler nach, womit das Wochenplus auf 0,7 Prozent zusammenschrumpfte.

    Die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA hätten sich mit den Arbeitsmarktdaten für Juni etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter. Das komme bei Anlegern an, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälerten.

    In der US-Wirtschaft wurden im vergangenen Monat nur halb so viele neue Stellen geschaffen wie prognostiziert. Das dämpft laut Analyst Tobias Basse von der NordLB "eindeutig" den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten."

    Im Halbleiterbereich ging es erneut für zahlreiche Aktien spürbar abwärts. Die Korrektur unter KI-Werten setzte sich allerorten temporeich fort. Am Markt hieß es dazu, dass die Pläne des Social-Media-Konzerns Meta latent bestehende Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten verstärkten./ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 52.856 auf Ariva Indikation (02. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +8,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 833,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +58,82 %/+69,61 % bedeutet.





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