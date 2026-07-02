Bernstein belässt Kion auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 41,45 auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 22:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +8,56 %/+83,35 % bedeutet.