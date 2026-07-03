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    Hensoldt äußert sich zum Rheinmetall-Debakel! Power Metallic Mines Aktie vor Kursexplosion? Was macht Evotec?

    Steht bei Power Metallic Mines eine Kursexplosion kurz bevor? Analysten sehen den fairen Wert des Multi-Metall-Explorers über 150 % höher. Im aktuellen Interview hat der CEO die Ressourcenschätzung für den laufenden Monat angekündigt. Dies könnte …

    Hensoldt äußert sich zum Rheinmetall-Debakel! Power Metallic Mines Aktie vor Kursexplosion? Was macht Evotec?
    Foto: esg-aktien.de
    Steht bei Power Metallic Mines eine Kursexplosion kurz bevor? Analysten sehen den fairen Wert des Multi-Metall-Explorers über 150 % höher. Im aktuellen Interview hat der CEO die Ressourcenschätzung für den laufenden Monat angekündigt. Dies könnte der Startschuss für eine Rally sein. Die Bohrergebnisse des laufenden Jahres sprechen jedenfalls für höhere Kurse. Eine Rally läuft derzeit bei Hensoldt. In den vergangenen fünf Handelstagen ging es um über 16 % nach oben. Zuletzt hat sich das Unternehmen zu den Auswirkungen des Endes des Fregattenprogramms F126 durch die Bundesregierung geäußert. Während es für Rheinmetall ein Debakel ist, kommt Hensoldt wohl mit einem blauen Auge davon. Und was macht eigentlich Evotec? Das deutsche Biotechunternehmen befindet sich in einer Restrukturierung und die Aktie sucht nach Impulsen. Vielleicht durch die neueste Unternehmensmeldung?

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