Deutsche Telekom zittert vor SpaceX und Starlink, BMW vor China, während Almonty Industries mit Wolfram glänzt! Kiew brennt! Während die Ukraine unter einer der schwersten russischen Angriffswellen seit Kriegsbeginn erzittert und die deutsche Politik mit einem Reform-Hammer um den wirtschaftlichen Anschluss kämpft, geht es an der Börse derzeit wild zu. Doch …



