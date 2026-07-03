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    Deutsche Telekom zittert vor SpaceX und Starlink, BMW vor China, während Almonty Industries mit Wolfram glänzt!

    Kiew brennt! Während die Ukraine unter einer der schwersten russischen Angriffswellen seit Kriegsbeginn erzittert und die deutsche Politik mit einem Reform-Hammer um den wirtschaftlichen Anschluss kämpft, geht es an der Börse derzeit wild zu. Doch …

    Deutsche Telekom zittert vor SpaceX und Starlink, BMW vor China, während Almonty Industries mit Wolfram glänzt!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Kiew brennt! Während die Ukraine unter einer der schwersten russischen Angriffswellen seit Kriegsbeginn erzittert und die deutsche Politik mit einem Reform-Hammer um den wirtschaftlichen Anschluss kämpft, geht es an der Börse derzeit wild zu. Doch wer in der Krise nur auf die momentanen „DAX-Sorgenkinder“ Telekom und BMW blickt, könnte dabei den möglichen wahren Gewinner des Sommers übersehen. Almonty Industries liefert exakt dann wichtige Meilensteine, wenn die Welt sie am dringendsten braucht. Wir beleuchten, warum die Dynamik bei Almonty trotz der globalen Krisenstimmung ein bullisches Signal sendet und wie Sie die aktuelle Marktphase für sich nutzen können!

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