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    Ethereum Institutional startet als unabhängige gemeinnützige Organisation, um institutionelle Finanzgeschäfte in großem Maßstab auf die Blockchain zu bringen

    Ethereum Institutional startet als unabhängige gemeinnützige Organisation, um institutionelle Finanzgeschäfte in großem Maßstab auf die Blockchain zu bringen
    Foto: adobe.stock.com

    Bitmine, Sharplink und Joe Lubin finanzieren eine neue, eigens für die Markteinführung gegründete Organisation, die von ehemaligen Mitarbeitern der Ethereum Foundation aufgebaut wurde

    NEW YORK, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, eine unabhängige gemeinnützige Organisation, gab heute ihren öffentlichen Start als spezielle Anlaufstelle für institutionelle Anleger im Ethereum-Ökosystem bekannt. Die Organisation bündelt die Ergebnisse eines Jahres institutioneller Engagementarbeit, die vom Go-to-Market-Team der Ethereum Foundation geleitet wurde, und fasst diese in einer eigenständigen Organisation zusammen, die über ein klareres Leitbild, eine breitere geografische Reichweite und eine langfristige Finanzierung verfügt. Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) und der Mitbegründer von Ethereum, Joe Lubin, stehen an der Spitze der Finanzierungsrunde, zusammen mit Dutzenden von privaten und institutionellen Investoren.

    Ethereum Institutional

    Ethereum Institutional wurde ins Leben gerufen, damit die weltweit größten Finanzinstitute bei ihren grundlegenden, langfristigen Plattformentscheidungen in Bezug auf Tokenisierung, Stablecoins und On-Chain-Marktinfrastruktur über einen glaubwürdigen, neutralen Partner mit Ethereum zusammenarbeiten können. Ethereum schreibt keine einheitliche, starre Konfiguration vor, sondern ermöglicht es Institutionen, den Ansatz zu wählen, der am besten zu ihrem jeweiligen Anwendungsfall passt, und dabei von der Sicherheit der weltweit robustesten und zuverlässigsten Abwicklungsschicht für digitale Vermögenswerte zu profitieren.

    Diese Gründung ist bereits die zweite große unabhängige Verwaltungsorganisation für das Ethereum-Ökosystem, die in der vergangenen Woche vorgestellt wurde – nach der Ankündigung von Ethlabs, einem Forschungs- und Entwicklungslabor, das ebenfalls von ehemaligen Führungskräften der Ethereum Foundation gegründet wurde. Gemeinsam bilden Ethlabs und Ethereum Institutional die sich ergänzenden Säulen des nächsten Kapitels von Ethereum: Zum einen werden Innovationen auf Protokollebene und die Kerninfrastruktur vorangetrieben, zum anderen wird sichergestellt, dass Institutionen einen glaubwürdigen, engagierten Ansprechpartner an ihrer Seite haben, der sie von der Evaluierung bis hin zur groß angelegten Einführung begleitet. Ethereum Institutional bietet den weltweit größten Finanzinstituten Erfahrung im Ökosystem und unvoreingenommene Fachkompetenz.

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