IG Metall kündigt 'heißen Sommer' für Autobranche an

Weitere Aktionen bei anderen Betrieben geplant



Der Protest bei Mercedes soll der Auftakt für weitere Aktionen sein. "Die IG Metall und die Beschäftigten der Hersteller und Zulieferer werden den Unternehmenslenkern der Autoindustrie einen heißen Sommer und Herbst bescheren, solange sie weiter auf Arbeitsplatzabbau und Verlagerung setzen, statt echte Problemlösungen zu suchen", erklärte die Gewerkschaft im Vorfeld des Aktionstags. 50.000 Arbeitsplätze hätten die Entscheider der Automobilhersteller und Zulieferer vergangenes Jahr in der Automobilindustrie abgebaut - und es werde so weiterlaufen, wenn es nach ihnen gehe. "Aber eines vergessen sie: Die Beschäftigten sind nicht schuld an der Misere."/ols/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 44,84 auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +1,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 43,18 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +15,97 %/+56,11 % bedeutet.