Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 28,20€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,52 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|33,00Euro
|+23,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|-6,45 %
|-
|RBC
|25,00EUR
|-6,45 %
|09.06.2026
|RBC
|25,00EUR
|-6,45 %
|15.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|33,00EUR
|+23,48 %
|23.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.06.2026
+0,11 %
+3,35 %
-3,08 %
+21,34 %
+13,79 %
-51,35 %
-73,02 %
+32,44 %
+1.786,62 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte