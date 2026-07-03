Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Philipp Schulze - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,53 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,04 %.
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Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Warburg Research
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|1,75 Tsd.Euro
|+58,69 %
|-
|BERENBERG
|1,75 Tsd.EUR
|+58,69 %
|18.06.2026
|JPMORGAN
|1,50 Tsd.EUR
|+36,02 %
|24.06.2026
|MWB RESEARCH
|1,40 Tsd.EUR
|+26,95 %
|24.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.06.2026
|WARBURG RESEARCH
|1,50 Tsd.EUR
|+36,02 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|1,30 Tsd.EUR
|+17,88 %
|25.06.2026
+1,69 %
+17,63 %
-12,67 %
-31,68 %
-39,07 %
+323,43 %
+1.163,42 %
+1.819,66 %
+48.290,16 %
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