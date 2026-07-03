Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Renault Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Renault Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 38,63€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,67 %.