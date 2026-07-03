Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Uli Deck - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Renault Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Renault Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 38,63€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,67 %.
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Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|31,00Euro
|+19,32 %
|-
|Bernstein
|43,00Euro
|+65,51 %
|-
|UBS
|28,00EUR
|+7,78 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+73,21 %
|02.06.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+73,21 %
|08.06.2026
|BARCLAYS
|31,00EUR
|+19,32 %
|11.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+65,51 %
|25.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+65,51 %
|30.06.2026
+0,08 %
-0,82 %
-8,25 %
-11,44 %
-34,42 %
-31,48 %
-25,49 %
-63,02 %
+4,40 %
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