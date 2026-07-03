Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 63,24€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,23 %.
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Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|63,00Euro
|+10,82 %
|-
|Barclays Capital
|68,00Euro
|+19,61 %
|-
|Goldman Sachs
|68,00Euro
|+19,61 %
|-
|JEFFERIES
|63,00EUR
|+10,82 %
|04.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|+0,26 %
|10.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|68,00EUR
|+19,61 %
|11.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|16.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|+0,26 %
|18.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|+0,26 %
|19.06.2026
|JEFFERIES
|63,00EUR
|+10,82 %
|21.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|+0,26 %
|22.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|68,00EUR
|+19,61 %
|22.06.2026
|JEFFERIES
|63,00EUR
|+10,82 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+14,34 %
|22.06.2026
|RBC
|62,00EUR
|+9,06 %
|22.06.2026
|UBS
|65,00EUR
|+14,34 %
|22.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.06.2026
|JEFFERIES
|63,00EUR
|+10,82 %
|23.06.2026
|BARCLAYS
|68,00EUR
|+19,61 %
|25.06.2026
-0,04 %
+4,24 %
+1,05 %
-3,38 %
+55,28 %
+40,42 %
+80,95 %
+289,68 %
+199,03 %
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