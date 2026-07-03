Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 204,00€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,32 %.
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Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|215,00Euro
|+51,05 %
|-
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+22,95 %
|11.06.2026
|BERENBERG
|215,00EUR
|+51,05 %
|18.06.2026
|UBS
|205,00EUR
|+44,02 %
|18.06.2026
|JEFFERIES
|210,00EUR
|+47,53 %
|24.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|28.06.2026
-0,56 %
+5,82 %
-16,50 %
-3,86 %
-45,07 %
+12,73 %
+18,92 %
+108,43 %
+884.650,00 %
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