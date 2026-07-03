Aktie kaufen oder verkaufen
STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: STMicroelectronics
Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 68,56€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,57 %.
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Analysten und Kursziele für die STMicroelectronics Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|65,00Euro
|+8,63 %
|-
|UBS
|80,00Euro
|+33,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+25,34 %
|-
|JEFFERIES
|74,00EUR
|+23,67 %
|02.06.2026
|UBS
|49,00EUR
|-18,11 %
|02.06.2026
|UBS
|80,00EUR
|+33,70 %
|03.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|58,00EUR
|-3,07 %
|11.06.2026
|JPMORGAN
|71,00EUR
|+18,66 %
|26.06.2026
|BARCLAYS
|65,00EUR
|+8,63 %
|29.06.2026
+4,04 %
-10,15 %
-1,00 %
+112,37 %
+138,51 %
+35,02 %
+101,27 %
+1.086,60 %
+328,88 %
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