STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 68,56€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,57 %.