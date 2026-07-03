Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 259,25€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,40 %.