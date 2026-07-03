Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 259,25€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,40 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|229,00Euro
|-0,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|284,00EUR
|+23,13 %
|-
|JPMORGAN
|295,00EUR
|+27,90 %
|21.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|229,00EUR
|-0,72 %
|23.06.2026
-0,35 %
+1,88 %
-4,71 %
+10,33 %
+4,16 %
-26,63 %
-48,27 %
+240,40 %
+1.918.233,33 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte